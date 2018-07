Para Salcido, México precisa de 'mudança completa'

RIO - Após a derrota para a Itália na estreia deste domingo, o defensor Carlos Salcido admitiu que a seleção mexicana precisa passar por uma "mudança completa" para conseguir um bom resultado diante do Brasil, na próxima quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada da Copa das Confederações. "Sempre digo que corremos como loucos e que nos falta volume de jogo e posse de bola", avaliou o jogador do México.

Neste domingo, o México perdeu por 2 a 1 para a Itália, no Maracanã, no Rio. Por isso, Salcido pede mudanças no comportamento da seleção. "Temos de ter personalidade e jogar sem medo. Uma coisa é jogar respeitando o rival, outra é ter medo. Hoje tivemos medo em ter a bola, e precisamos mudar isso para enfrentar o Brasil", comentou o defensor.

Segundo ele, a classificação do México para as semifinais do torneio ficou mais difícil, principalmente agora que terá frente os donos da casa. Depois de perder para a Itália na estreia, uma vitória diante do Brasil é fundamental para que a seleção mexicana permaneça viva na competição. "Por isso, temos de mudar bastante, se quisermos atrapalhar o Brasil. Temos três dias até lá. É pouco tempo", finalizou Salcido.