Para saltar 5 m, Fabiana Murer testa novo estilo

Pouco mais de dois meses após se tornar campeã mundial indoor, Fabiana Murer faz sua estreia na temporada ao ar livre. A saltadora será uma das estrelas do Grande Prêmio Brasil - principal prova do atletismo sul-americano - que será disputado hoje, a partir das 8 horas, no Engenhão.

Mais do que demonstrar a boa forma de vencedora, justamente na temporada em que a recordista mundial Yelena Isinbayeva decidiu se afastar temporariamente das pistas, a atleta quer dar um passo adiante na carreira. Na disputa do Rio, Fabiana testará, pela primeira vez, uma mudança em sua técnica de salto.

A brasileira pretende ser a segunda mulher do mundo a alcançar os 5 metros, algo que, até agora, só Isinbayeva conseguiu - e em 2005. Por isso, vai começar a dar 18 passadas, em 36 metros, até iniciar o salto. Até então, ela percorria 4 metros a menos, em 16 passadas.

"O objetivo é chegar mais veloz na hora de executar o salto. Também vou ter um tempo maior para baixar a vara, já que vou segurá-la mais alta."

Assim, se mantiver a velocidade constante, Fabiana poderá transferir maior energia para a vara que a levará para voos maiores. Isinbayeva, por exemplo, faz seus saltos com 16 passadas, suficientes para ela, que é mais forte.

A modificação no jeito de Fabiana saltar foi sugerida por Vitaly Petrov, técnico de Isinbayeva e mentor do mítico Sergey Bubka, que presta consultoria à equipe BM&F Bovespa desde 2001. O ucraniano vem gestando a mudança nos últimos dois anos e nada melhor do que um ano sem competições importantes para colocá-la em prática. Em uma primeira etapa do trabalho, Fabiana ficou mais forte fisicamente. Agora, está tentando ser cada vez mais rápida em sua corrida.

"Como essa é a primeira competição em que vou testar a mudança na técnica, ainda não sei direito o que pode acontecer. Não tenho ideia de quanto vou saltar", adianta a campeã. "Tenho que ter paciência: acertar a corrida, a vara. Mas acho que posso chegar perto do meu recorde", acredita - sua melhor marca pessoal é 4,82 m, recorde sul-americano indoor e outdoor.

O "fator Engenhão" também ajuda. Fabiana conquistou no estádio o ouro no Pan do Rio, em 2007, e alcançou os 4,82 m no Troféu Brasil do ano passado.

Auge em junho. Desde o retorno do Mundial de Doha, em meados de março, Fabiana teve apenas uma semana de descanso. Depois disso, reiniciou os treinos que vão lhe garantir a boa forma até setembro, quando termina a temporada.

A atleta espera chegar ao melhor momento no próximo mês. No dia 4, estará na Espanha para o Campeonato Ibero-Americano. Em seguida, viaja para a Roma - no dia 10, estreia na Liga Diamante. Na Itália, já terá novas varas, ideais para o tipo de salto.