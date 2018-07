Para Tite, ganhar Libertadores não pode ser obsessão

Na primeira entrevista coletiva do ano, Tite procurou dissecar o tema Libertadores. Como conselho, ele disse que o time tem de jogar com "tesão", mas sem "obsessão". Em 2011, a eliminação veio ainda na fase preliminar diante do Tolima, da Colômbia.

"A Libertadores tem de ser vista com o tesão que o time teve no Brasileiro, mas não como obsessão, não com a pressão de que não posso errar", disse o técnico.

Para ele, em termos de dificuldade, a Libertadores é igual ao Brasileiro. E, como atual campeão nacional, o Corinthians teria todas as condições de conquistar o título continental. "O nível técnico de uma Libertadores não é superior ao de um Brasileiro. Tem de encarar de forma natural e jogar numa Bombonera ou num estádio do Estudiantes com naturalidade. Essa maturidade é um fator importante."

O técnico comemorou o fato de que, desta vez, o time vai entrar direto na fase de grupos, tendo mais tempo para treinar e começar a competição bem.

A estreia será no dia 15 de fevereiro contra o Deportivo Táchira na Venezuela. É um cenário bem diferente de 2011, quando enfrentou o Tolima, em dois jogos, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. O Corinthians faz parte do Grupo 6. Além do Táchira, terá pela frente o mexicano Cruz Azul e o paraguaio Nacional.

Tite evitou falar em favoritismo no grupo e também não projetou quais serão os principais rivais corintianos na competição, embora tenha lembrado que o Boca Juniors "voltou forte".

A ideia do treinador é aproveitar os dois amistosos marcados para dar ritmo aos atletas e testar alguns reforços. Estão acertados jogos contra o Flamengo, no dia 15, no Estádio do Café, em Londrina (PR), e contra a Portuguesa, no dia 18, no Pacaembu - para entrega das faixas entre as equipes, campeãs brasileiras da Série A e B.

O técnico disse que não vai priorizar competições e o Corinthians disputará o Paulista e a Libertadores com o mesmo objetivo: o título. Mas, segundo o técnico, nas partidas do Paulista que antecederam jogos importantes e viagens na Libertadores, a tendência é que ele escale reservas. "Passou o momento da conquista (do Brasileiro), dos méritos. Agora, vira a página, temos a Libertadores, o Paulista e a montagem do grupo para ganhar as duas competições."

Montillo. O Corinthians esperava que Montillo forçasse mais sua saída do Cruzeiro para selar a contratação do meia argentino. Mas a tal pressão não ocorreu e o jogador já acena continuar na Toca da Raposa em troca de uma aumento salarial.

"A proposta é muito boa, mas não quer dizer que eu queira sair. Quero ficar, falei com a diretoria, estou esperando o presidente (Gilvan de Pinho Tavares) falar comigo", disse o jogador em entrevista coletiva para tentar acalmar a torcida cruzeirense.

Ninguém engoliu uma nota divulgada pelo jogador na quinta-feira dizendo que queria ir para o Corinthians porque seria bom para ele. "Dói um pouco (manifestação do torcedor). Sei que não vou fazer todo torcedor feliz. Mas ele é inteligente e sabe que, quando jogo, mesmo em situação difícil, faço o melhor possível."

O Corinthians mantém sua posição: está fora da negociação e só volta a conversar com o Cruzeiro se eles aceitarem a proposta de R$ 20 milhões em vez dos R$ 40 milhões.

Até o técnico Tite jogou a toalha e não acredita mais na contratação do jogador. "Está um impasse muito complicado."

Guilherme. O Corinthians busca um acordo com a Portuguesa para contratar Guilherme. O Corinthians vai propor que o clube do Canindé aceite vender 35% dos direitos do volante por R$ 3 milhões. A Portuguesa ficaria com outros 35% e os 30% restantes continuariam nas mãos de empresários. Se não fechar com Guilherme, o Corinthians vai tentar Cristian, do Fenerbahçe, que pode voltar ao clube com ajuda de uma empresa.