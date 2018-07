Para uruguaio, Brasil fica com medo quando enfrenta a seleção celeste no futebol O volante uruguaio Nicolas Albarracin, que esteve em campo na vitória da seleção celeste sobre o Brasil na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, afirmou após a partida que a seleção brasileira "parece ficar com medo" quando enfrenta o Uruguai. Nesta quinta-feira, o Brasil atuou a maior parte do tempo com um jogador a mais e deixou escapar a classificação à final após sofrer dois gols em dois minutos nos momentos finais do duelo.