Paraguai deporta 6 líderes de organizadas do Boca Juniors Autoridades paraguaias vão deportar seis líderes de organizadas do Boca Juniors que foram detidos no dia 29 de abril, após a partida do time argentino contra o Cerro Porteño, em Assunção, pela Copa Libertadores. Eles teriam assumido a responsabilidade por distúrbios que causaram a detenção de 237 torcedores na capital paraguaia.