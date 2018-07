Paraguai pode ter três alterações para o duelo com o Brasil

O zagueiro Bruno Valdez sofre com uma lesão muscular e foi substituído por Pablo Aguilar no último treinamento da equipe. As outras mudanças foram de ordem técnica. No meio-de-campo, Juan Manuel Iturbe ocupou a vaga de Derlis González. Já Roque Santa Cruz pode ganhar a vaga de Jorge Benítez no ataque.

O Paraguai vem de um empate por 2 a 2 com o Equador em Quito, mesmo resultado do último compromisso do Brasil, que cedeu a igualdade ao Uruguai na última sexta-feira, na Arena Pernambuco. As seleções brasileira e paraguaia somam oito pontos, ocupando o terceiro e o quarto lugar, respectivamente, nas Eliminatórias, atrás de Equador, com 13, e Uruguai, com 10.

O Paraguai promete aproveitar os erros defensivos da seleção dirigida por Dunga para superá-la nesta terça. "O Brasil mostrou fraquezas defensivas contra o Uruguai, mas ainda devemos estar atentos porque segue sendo uma grande equipe", afirmou o zagueiro Pablo Aguilar.