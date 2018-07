Paraguaio surpreende e ganha sétima etapa dos quadris no Dacar

A saga da categoria quadriciclos no Rali Dacar 2015 teve mais um capítulo neste domingo (11) com o líder Rafal Sonik (POL) mantendo uma vantagem confortável sobre o rival e atual campeão Ignacio Casale (CHI). Mas o destaque da sétima etapa da categoria foi um paraguaio. Nelson Sanabria Galeano surpreendeu os ponteiros ao completar o trecho cronometrado de 321 quilômetros entre Iquique, no Chile, e Uyuni, na Bolívia, na primeira posição, com o tempo de 5h22min12s.

Com a vitória na primeira parte da etapa maratona, na qual os pilotos não podem ter ajuda externa na manutenção dos veículos, Sanabria ganhou duas posições na classificação geral e agora é o quinto colocado. Ele está 3h25min13s atrás de Sonik, que completou o dia em segundo. O polonês possui uma distância de 21min59s sobre o concorrente Casale, terceiro na especial.

O brasileiro André Suguita, 17º colocado antes do início da etapa, ainda não havia completado o trajeto até o término da matéria.

OITAVA ETAPA

A rápida passagem do Dacar pela Bolívia será concluída nesta segunda-feira (12) com a segunda parte da maratona e com o Salar de Uyuni, maior deserto de sal do mundo, na rota. Os participantes dos quadris irão encarar 808 quilômetros de percurso total, sendo 784 km de trechos cronometrados, até o retorno da competição ao Chile.

7ª ETAPA - QUADRICICLOS

1º Nelson Augusto Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) 5h22min12s

2º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +5min56s

3º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +11min37s

4º Ricardo Vinet (CHI) #277 (Can-Am) +24min20s

5º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +32min33s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - QUADRICICLOS

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 31h50min46s

2º Ignacio Casale (CHI) #250 (Yamaha) +21min59s

3º Sergio Lafuente (URU) #252 (Yamaha) +1h08min

4º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +3h15min39s

5º Nelson Augusto Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) +3h25min13s