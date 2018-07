Paralimpíada terá mais de 3 milhões de ingressos

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) anunciou os primeiros detalhes sobre a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016. De acordo com o órgão, serão comercializados mais de 3 milhões de tíquetes, em processo de venda que terá início em 7 de setembro. Os preços serão divulgados na quinta-feira que vem.

No feriado do Dia da Independência, também será celebrado o Dia Internacional Paralímpico, na orla da praia de Copacabana. A ideia é repetir o evento que lançou a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos de Londres-2012, que reuniu 25 mil pessoas em uma famosa rua londrina em 2011. A principal meta, entretanto, é bater o recorde de público dos Jogos de Londres, quando 2,8 milhões de ingressos foram vendidos para as competições paralímpicas.

"Muitos recordes serão alcançados pelos atletas durante os Jogos Rio-2016, mas o primeiro deles esperamos que seja batido pelos próprios espectadores. Os brasileiros têm papel principal na superação do recorde de vendas dos Jogos Paralímpicos, mas também contamos com os fãs internacionais para atingir esta meta fantástica", comenta Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).