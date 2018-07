Paraná bate o Guaratinguetá fora de casa e respira Com direito a protestos de parte da torcida, que se vestiu de preto e reclamou da provável mudança do clube para a cidade de Americana, o Guaratinguetá deu sequência ao inferno astral que vive no Campeonato Brasileiro da Série B, ao perder por 2 a 0 para o Paraná, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba, pela 28.ª rodada.