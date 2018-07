Paraná oficializa transferência do volante Jean ao Corinthians

Em nota publicada em seu site oficial, o Paraná oficializou a transferência do volante Jean ao Corinthians. Os valores não foram revelados. O clube informou apenas que vendeu 30% dos direitos econômicos do jogador e permaneceu com 20%.

"Creio que, diante do cenário, a negociação foi positiva. Não detínhamos a totalidade do jogador, desde a sua chegada ao clube", explicou Leonardo de Oliveira, presidente do Paraná. "Além desse porcentual, temos ainda uma fatia como clube formador. Então, acredito que o Paraná ainda terá uma recompensa futura, pois o Jean tem tudo para fazer uma carreira vitoriosa no Corinthians e, certamente, no exterior", acrescentou.

Jean Carlos de Souza Irmer, de 21 anos, chegou a passar pela base do Estudiantes, da Argentina, e subiu ao time principal paranaense em 2014. Em pouco tempo, com um estilo voluntarioso e de forte marcação, conquistou espaço entre os titulares.

No Corinthians, Jean pode preencher a lacuna deixada por Bruno Henrique, que vai defender o Palermo, da Itália. Outros dois jogadores que saíram nesta semana foram os atacantes Luciano e André, negociados respectivamente com o Leganés, da Espanha, e o Sporting, de Portugal.

O próximo reforço que deve ser anunciado é Gustavo, do Criciúma. O atacante de 22 anos já viajou a São Paulo, realizou exames e, assim, deverá ser oficializado em breve pelo time paulista.