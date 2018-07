Paraná vence ASA e elimina chance de acesso do rival Em um jogo de nível técnico ruim, o Paraná "achou" um gol no final do segundo tempo e venceu o ASA, por 1 a 0, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, neste sábado à noite, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado tira qualquer chance do time alagoano de conquistar o acesso nas duas últimas rodadas da competição.