Parceiras da Fifa terão isenção de impostos

O governo federal abrirá mão de R$ 500 milhões em arrecadação de tributos em favor da Fifa, suas parceiras e as emissoras que transmitirão as partidas da Copa de 2014. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje o projeto de lei que cria o benefício. O mesmo projeto vai retirar a incidência de impostos federais nas obras de construção e reforma de estádios. Lula assina também projeto de lei complementar autorizando os municípios a isentar os serviços relacionados à Copa do ISS e um decreto criando comitê de proteção de marcas e patentes que vai proibir publicidade de empresas que não sejam patrocinadoras do evento ao redor das arenas.

A Fifa aprovou os projetos técnicos das 12 cidades-sede da Copa de 2014, informou o ministro do Esporte, Orlando Silva. Mas agora espera o plano financeiro para confirmar as cidades e os estádios do Mundial.

Ontem, o governo do Paraná não deu as garantias financeiras prometidas à CBF para assegurar a Arena da Baixada, mas promete fazê-lo em breve.