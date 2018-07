Parceiras no Rio-2016, Teliana e Paula caem na estreia de duplas em Florianópolis Representantes brasileiras nos Jogos Olímpicos, Teliana Pereira e Paula Gonçalves foram eliminadas neste domingo na estreia das duplas no WTA de Florianópolis. Elas perderam para a mexicana Renata Zarazua e a argentina Guadalupe Perez Roja por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.