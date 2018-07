Ainda não tivemos tempo para andar muito pela cidade, e talvez não tenhamos até o dia de ir embora porque a intensidade e o volume de trabalho só tendem a aumentar com a proximidade da final do Mundial. Mas o metrô é uma boa medida de quanto essa cidade é diferente em relação a Nagoya, por exemplo. O fotógrafo J.F. Diório, que nos acompanha nesta viagem, foi de metrô para a partida entre Chelsea e Monterrey, no Yokohama Stadium. O jogo começava às 19h30 e ele embarcou na estação central às 18h. Espremido como uma sardinha em lata, chegou ao estádio bufando: "Parecia que eu estava na Praça da Sé. A única diferença é que só tinha japonês no vagão."

Mesmo que a gente não consiga conhecer melhor a cidade para fazer uma avaliação mais criteriosa, já gostamos de Yokohama por um simples motivo: foi aqui que o Brasil conquistou o penta em 2002. Com a bênção de Ronaldo, essa terra virou sagrada para os amantes do futebol.