Parou por quê?

O Palmeiras esgotado era resultado do segundo tempo melhor do São Paulo, depois que Leão trocou o nulo Jadson pelo veloz Fernandinho. Antes da alteração, o jogo era em cima de Cortez. Felipão escalou João Vítor para marcar o são-paulino. A bola roubada por João Vítor resultou na falta do primeiro gol, de Daniel Carvalho. Felipão inverteu João Vítor para a esquerda e colocou Maikon Leite em cima de Cortez. Em vez de marcá-lo, atacou-o. Numa jogada de Maikon, Barcos fez 2 x 1 - o São Paulo havia empatado na única boa jogada de Casemiro e fez 2 x 2 num pênalti inexistente.

Quando escalou Fernandinho, Leão passou a contar com o antídoto da defesa insegura que oferecia as bolas paradas a Assunção. No segundo tempo, fosse com João Vítor, Maikon Leite ou com Cicinho, o Palmeiras era incapaz de marcar o lado esquerdo do São Paulo.

A dependência do Palmeiras das faltas e escanteios é menor do que no início do ano - 21 gols no Paulista, 10 de bola parada -, mas quando as pernas faltam, o time de Felipão não tem alternativa. No rescaldo, o São Paulo não ganha clássicos - venceu 2 dos últimos 12-, e o Palmeiras não perde jogos - são 16 sem derrotas.