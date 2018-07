Parque do Ibirapuera receberá aulas gratuitas de golfe neste sábado

Destino comum entre os paulistanos nos finais de semana, o Parque do Ibirapuera receberá uma programação diferente neste sábado. Frequentadores do local poderão praticar suas primeiras tacadas de golfe com a orientação dos agentes do projeto Golfe para Vida, da Confederação Brasileira de Golfe.

O público receberá tacos de plástico e bolas mais macias, ideais para os iniciantes. E, ao invés de buracos no chão, o objetivo será acertar alvos pendurados pelo parque.

Segundo Marcio Galvão, diretor executivo da CBG, "a iniciativa é parte de uma estratégia nacional de proporcionar a oportunidade a diversos tipos de público de conhecer e praticar o golfe pela primeira vez". O programa Golfe para Vida capacitou cerca de 260 professores de educação física a instruir a modalidade nas escolas e apresentou o esporte a mais de 50 mil crianças, informa a entidade.

As atividades no Parque do Ibirapuera serão realizadas gratuitamente das 9h às 17h deste sábado, 25 de abril.