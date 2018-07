Parque real do século 15 vai ser um dos palcos das modalidades de lutas

Os pentatletas vão participar das provas de hipismo e do evento combinado (corrida e tiro) no Greenwich Park, o mais antigo dos parques reais, criado em 1427 pelo duque de Gloucester (irmão do rei Henrique V). Uma das atrações do local é o Observatório Real, situado na linha do meridiano de Greenwich.

Como o parque é localizado ao longo de uma colina, as subidas serão uma característica da corrida de 3 mil metros. “É um percurso complicado”, diz a brasileira Yane Marques, que participou da etapa final da Copa do Mundo, em julho, evento-teste para a instalação. As outras duas provas do pentatlo serão disputadas no Parque Olímpico. A esgrima será jogada na Arena do Handebol. Já a natação acontecerá no Centro Aquático.

Os principais arqueiros do mundo vão buscar seus alvos em um dos mais importantes clubes de críquete da Inglaterra, no gramado do Lord’s Cricket Ground.

A fundação do clube, em 1787, está diretamente ligada à ação da elite londrina, então cansada de ‘disputar’ espaço para praticar seu esporte favorito em um momento de grande expansão populacional na capital inglesa.

A instalação já foi testada em um evento realizado no mês de outubro. Mais do que aprovada, já entrou para a história do tiro com arco. Lá, o sul-coreano Im Dong-Hyun bateu o recorde mundial da prova de 72 flechas.

Já o tiro esportivo estará em casa na Olimpíada de Londres: a modalidade será disputada no quartel da Artilharia Real, uma das mais importantes bases militares do Reino Unido, em uma instalação temporária que foi construída no local.

As provas de lutas e da esgrima serão todas disputadas no ExCel, um dos maiores centros de convenções e conferências da Europa. Os eventos-teste foram realizados em dezembro.

O calendário de todos as modalidades da Olímpiada de Londres já está definido.