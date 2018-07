Parraga espera repetir receita de antecessores

Antônio Carlos, o ex-treinador palmeirense, fez sua estreia contra o próprio São Paulo, em fevereiro, e passou no teste. Venceu o adversário por 2 a 0 no Palestra Itália, pelo Paulista, e iniciou seu trabalho com moral.

Para Parraga, no entanto, o melhor exemplo recente é o de outro interino. Ex-auxiliar técnico, Jorginho assumiu a equipe durante o Brasileiro de 2009, após a inesperada demissão de Vanderlei Luxemburgo, e venceu cinco dos sete jogos em que comandou o Palmeiras.

Na estreia, empatou sem gols com o Santos, mas encerrou sua breve passagem com o resultado dos sonhos para todo palmeirense: 3 a 0 em cima do Corinthians. Jorge Parraga, no entanto, evita comparações. "Cada um tem sua história. Eu procuro fazer meu trabalho e ter bom diálogo com os jogadores", diz o interino. "O Jorginho fez a dele e eu procuro fazer a minha."

Estilo próprio. Treinador do time B do Palmeiras, Jorge Parraga começou com o pé direito no time principal e superou a forte defesa do Grêmio com muitos gols (4 a 2) ? em 17 jogos com seu antecessor, Antônio Carlos, o time palmeirense só conseguiu marcar quatro vezes em duas ocasiões. Enquanto comandar a equipe, Parraga promete manter o espírito ofensivo. "Gosto mais de atacar do que defender. O espetáculo fica melhor, com mais gols", diz o técnico.

Para o clássico do Morumbi, ele confirmou a volta de Lincoln à equipe e sinalizou um esquema com três zagueiros. / B.D.