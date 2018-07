Parreira comemora evolução do time em amistoso Parece que os jogadores da África do Sul começam a assimilar o que Carlos Alberto Parreira quer deles. Ontem, no amistoso contra a Tailândia, na inauguração oficial do estádio Mbombela, em Nelspruit, viu-se um time preocupado em valorizar a posse de bola, paciente, marcando forte e com movimentação constante dos atletas. Contra um frágil adversário, os 4 a 0 foram atingidos sem esforço. "O que importa foi o comportamento do time, que criou e fez os gols", analisou o treinador. "Gostei da performance e do resultado."