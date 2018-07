Parreira diz 'sim' ao Corinthians. Para 2011

O sonho de Andrés Sanchez de contar com Carlos Alberto Parreira vai demorar mais dois meses. O treinador quebrou o silêncio ontem e disse que aceita assumir o Corinthians pela segunda vez - dirigiu o clube em 2003 -, mas só na temporada de 2011, algo já sabido pelo presidente corintiano. Como a meta era antecipar o "sim" de Parreira para a reta final do Brasileiro, o desempenho da equipe, jogo a jogo, sob o comando do interino Fábio Carille, definirá se o clube poderá esperar ou buscará um outro técnico para "salvar a temporada."

"Deixei bem claro que não recusei o Corinthians. É questão de poder ou não poder. E, neste momento, não posso", afirmou Parreira ao jornal O Globo. "Prometi à minha família que não trabalharei até dezembro. Morei sozinho na África do Sul, deixei a família e questões pessoais de lado por muito tempo. E preciso dedicar este período a eles."

Andrés está irredutível em sua missão de acertar com Parreira. A ponto de dizer que arcará, sozinho, com o ônus de fechar com um novo comandante. E, apesar de pessoas próximas, entre elas da diretoria, sugerirem o acerto com outro nome porque a reta final do Nacional marca jogos complicados, o dirigente confia muito no aprendizado dado por Mano Menezes aos demais integrantes da comissão técnica.

Na cabeça de Andrés, o atual técnico da seleção deixou muita bagagem para Fábio Carille e Mauro (os interinos), além de jogadores indicados por ele, como Alessandro, Chicão e, principalmente, William, com quem trabalhou por seis temporadas.

Trabalho do início. Desta forma, Parreira viria para a pré-temporada, a partir de 5 de janeiro, sem pressão e com bastante tempo para conhecer o grupo, idealizar seus projetos e armar o time.

Parreira espera por um encontro com Andrés em dezembro, quando ocorre o Footecon (Fórum de Futebol que Parreira organiza todo fim de ano, no Rio), para, enfim, fechar uma parceria já adiada em duas ocasiões. Foi durante o evento que Mano Menezes acertou em 2007.

"Em dezembro, já pensando em 2011, aí estará tudo ok. Corinthians e Flamengo são como a seleção brasileira, o técnico entra para ganhar títulos", seguiu em sua entrevista ao Globo. Parreira, contudo, fez um alerta. "O Corinthians precisa de alguém neste momento para tentar ganhar o título brasileiro, que ainda é possível", observou.

Jogos complicados. O time enfrenta uma sequência de jogos complicados, contra desesperados (Flamengo, Vitória e Goiás), todos fora de casa, e ainda clássicos (São Paulo e Palmeiras), além do duelo com o Cruzeiro, no Pacaembu, em mais uma decisão.