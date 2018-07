Corredor da maratona da Cidade do México sofre enfarte e morre

O corredor Erick García Ramírez, de 34 anos, morreu neste domingo depois de sofrer um enfarte durante o maratona da Cidade do México, informou a organização. Autoridades da Secretaria de Saúde da cidade informaram, em comunicado distribuído horas mais tarde, que o corredor desmaiou perto do quilômetro 35 da prova.

O maratonista foi atendido no local por pessoal de Esquadrão de Resgate e Urgências Médicas, que em um tempo estimado de seis minutos o levaram na ambulância para o hospital de Xoco, em Coyoacán, no sul da cidade.

Durante esse tempo, foi aplicado no corredor "os protocolos de recuperação com a ajuda de aparelhos e massagem cardíaca, no que se presume ter sido um enfarte fulminante do miocárdio; no entanto, chegou ao hospital sem sinais vitais." Os organizadores lembraram que "todos os participantes contam com um seguro de vida e com um seguro de despesas médicas perante qualquer eventualidade durante a corrida".

El Comité Organizador del XXXIII Maratón Ciudad de Méxicol 2015 lamenta profundamente el deceso del competidor Erick García. — Gobierno CDMX (@GobiernoDF) 31 agosto 2015

A prova, que completou sua 33ª edição, foi vencida pelos etíopes Daniel Aschenik e Shewarge Amar no masculino e feminino, respectivamente.