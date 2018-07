Partidas de volta das semis serão no sábado Os jogos de volta da melhor de três das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei já têm locais e horários definidos. No próximo sábado, às 10 horas, na Vila Leopoldina, em São Paulo, Sesi e Cruzeiro voltam a se enfrentar após a vitória mineira no sábado à noite, em Contagem, por 3 a 0 (25/20, 25/14 e 25/22), em 1h30min de partida. No mesmo dia, às 21 horas, em Belo Horizonte, Rio e Minas fazem o jogo de volta. No sábado, o Rio venceu com muita dificuldade a partida de ida, no Maracanãzinho, por 3 a 2 (25/23, 21/25, 19/25, 25/22 e 15/13), em jogo com 2h24 de duração.