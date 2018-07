Passarinho que come pedra...

Não vou entrar na questão Dunga X Ganso e Neymar, nem na tática que adotou na malfadada Copa. Vou apenas levantar uma hipótese: ele talvez não tenha sido massacrado pelos resultados que obteve, bem melhores que os de Mano, mas por outras razões. A principal delas, a meu ver, é que desconfio que Dunga acha a imprensa um mal dentro do futebol. Parece que não vale nada na opinião dele. E o pior é que expressava isso claramente.

Pode-se negar tudo em Dunga, menos a sinceridade. Sempre deixou claro o que pensava sem medir as consequências. Suas entrevistas eram dadas a contragosto, não tinha a menor paciência com perguntas que julgava mal formuladas ou inoportunas. Sua cara em estado natural, distendida, já é séria e fechada, seu olhar é duro e revela temperamento forte, conhecido desde quando jogava.

Não facilitava o trabalho de jornalista nenhum. Foi ganhando a antipatia geral também por isso. Tratou de, sempre que possível, afastar a imprensa dos jogadores. Adotou medidas na concentração para isso e foi em frente até o fim. Maltratar a imprensa frente a frente sempre foi muito complicado, mas possível. Muricy é um exemplo, Telê Santana, era outro. Nenhum deles foi massacrado e Dunga também não o seria.

Mas cometeu o erro que o perdeu: enfrentou a TV Globo. Impediu que a jornalista Fátima Bernardes tivesse acesso à concentração para um entrevista não lembro mais com quem. A equipe da Globo, segundo os relatos, foi impedida de entrar por seguranças e formou-se uma pequena confusão na porta. No meio da celeuma chega Dunga e, em pessoa, proíbe o acesso da poderosa equipe.

Ao ouvir isso, lembro que comecei a ouvir soar distintamente as primeiras marteladas nos pregos que fechariam seu caixão. Não tinha dúvida que Dunga já estava morto, a menos que o Brasil ganhasse a Copa, o que não era fácil com o material humano de que dispunha.

Na vida é preciso avaliar com quem se está mexendo. É necessário saber avaliar a força contrária. Ninguém antes tinha ousado fazer o que ele fez. Ninguém antes tinha se interposto no caminho da mais poderosa entidade da mídia no Brasil. Pagou o preço. Talvez soubesse que iria pagar e, se isso é verdade, mais o enaltece.

A partir do incidente foi sendo construído cuidadosamente seu destino. Não ganhou a Copa e, de forma inglória, sumiu. Acho que entendo a razão pela qual não dá entrevistas e nem aceita propostas. Ainda é o velho Dunga.

Mano, que não é nada burro, deve ter tirado suas conclusões sobre o que se passou com Dunga. Aprendeu a lição. Vi sua longa entrevista depois da derrota para o Paraguai. Polido, sensato, nada parecia abalá-lo. Com olhar tranquilo e límpido, um leve, mas não irônico, sorriso, enfrentava cada pergunta como se lhe fosse colocada questão importante que merecesse toda sua reflexão. E ele refletia, pensava, depois falava com voz suave.

Isso tudo cinco minutos depois de um fracasso tremendo! Impávido diante dos repórteres, com sua inteligência e inacreditável domínio sobre as próprias emoções, falou sem parar, educadamente, e, no fim, eram os repórteres que pareciam cansados de receber tantas longuíssimas e atenciosas respostas. No fim as perguntas eram mais pró forma, algo como que para ver quem desistia primeiro. E Mano saiu por cima. Experimentou uma derrota que Dunga nunca conheceu, mas mostrou que incidentes como aquele com a Globo, com ele, não vai acontecer.