Patinadora Isadora Williams quer mostrar sua evolução aos brasileiros

A patinadora norte-americana naturalizada brasileira Isadora Williams está de volta ao País para o show Estrelas da Patinação - Astros do Gelo II, no Ginásio do Ibirapuera. A atleta, que participou da primeira edição do evento em 2014, quer exibir sua evolução nos rinques em três apresentações, de sexta-feira a domingo, para os brasileiros.

"Estou mais madura, minha patinação evoluiu muito e estou empolgada para mostrar isso para os brasileiros. É uma grande honra estar aqui novamente", celebra.

Em conjunto com a produção, ela escolheu a música Emoções, de Roberto Carlos, para uma de suas coreografias no Ibirapuera. Mas nas competições oficiais a trilha sonora é outra. O programa curto é embalado por Moonlight Sonata, de Beethoven, e o som de Enya compõe o programa longo. "São dois programas muito maduros e elegantes", conta.

A atleta se prepara para uma competição na Alemanha em duas semanas e se vê muito mais confiante. Para ela, o último lugar entre os 30 participantes nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, foi um grande aprendizado em sua carreira.

"Fiquei muito nervosa na última Olimpíada e acho que, por isso, não fui bem. Aprendi a acreditar em mim. Eu sou uma boa patinadora, mas não acreditava nisso quando eu estava lá. É difícil ser 100% confiante porque, quando você está competindo, sempre fica um pouco nervosa, mas hoje com certeza estou mais segura", avalia.

Apenas em outubro do próximo ano Isadora saberá se terá chance de disputar os Jogos de Inverno de Pyeongchang (Coreia do Sul), em 2018. E ela prefere pensar em uma etapa de cada vez. "Meu foco não é apenas nos Jogos Olímpicos de Inverno, tenho Mundial e Grand Prix. Qualificar para Olimpíada é um dos meus objetivos, mas não quero ver só lá na frente."

A rotina da atleta em Washington, nos Estados Unidos, engloba três horas por dia de patinação, ioga duas vezes por semana e outras atividades físicas. Natasha Tymoshenko é sua principal técnica, responsável pelos programas e coreografias, e o russo Andrey Kryukov dá as instruções nos saltos.

Nas horas livres, a patinadora gosta de fazer trilhas, sair com os amigos e ouvir música ao vivo. Aulas de português também fazem parte de seu cotidiano e ela terá a chance de praticar nos próximos dias. "Estou estudando, entendo tudo, só que não falo. O mais difícil são as conjugações (risos)", afirma a filha da brasileira Alexa.

Estrelas da Patinação - Astros do Gelo II

Data: Sexta e sábado, às 19h30, e domingo, às 18h30

Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Valor dos ingressos:

Setor Inferior - R$ 100,00

Setor Superior A (cinco primeiras fileiras do Anel Superior) - R$ 100

Setor Superior B (filieiras do meio do Anel Superior) - R$ 90

Setor Superior C (três últimas fileiras do Anel Superior) - R$ 50

Como comprar:

Bilheterias do Ginásio do Ibirapuera - das 12h às 20h

Internet - http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=ESTRELAS16