'Pato é um flerte, que pode virar namoro e dar casamento', diz Mário Gobbi

SÃO PAULO - Apenas um flerte, que pode virar namoro, mas que ainda está longe de um casamento. Assim o presidente Mário Gobbi define a negociação entre Corinthians e Alexandre Pato, do Milan.

A ordem no Corinthians é não iludir o torcedor. Mesmo que o atacante seja o grande sonho de consumo desde o meio do ano. Ciente de que é uma negociação difícil, que envolve altos valores, e ainda com o pé atrás após uma série de contusões do atacante na Itália, o Corinthians não divulga abertamente seu interesse com medo de o negócio dar para trás.

"A conversa sobre o Pato é embrionária. É como quando você quer namorar uma mulher: primeiro dá uma sondada, descobre onde ela mora, pega o telefone, conversa com as amigas, vê do que ela gosta, procura saber se há o interesse. Depois, convida para o jantar, que pode ser bom ou não. De repente, você precisa investir em outros jantares para ter êxito. Só então vira namoro. Depois, você fica noivo e casa. Tudo tem seu tempo", foi a analogia do presidente Gobbi, que se encontra quarta-feira com Adriano Galliani, vice-presidente do Milan.

Ciente de que no mundo do futebol as coisas mudam muito rápido, o presidente ordenou que seus diretores evitem expor o negócio e que nenhuma estratégia de marketing seja revelada apesar de ele ser a aposta para alavancar ainda mais as vendas de produtos licenciados. Desde Ronaldo, o clube não consegue alguém capaz de agitar o mercado, a venda de camisas.

PELA PAZ

O pedido de licença do ex-diretor de marketing e atual vice-presidente, Luis Paulo Rosenberg, foi a forma encontrada para manter a calma no clube. O dirigente andava se estranhando com outros diretores, afastado da cúpula do futebol e em guerra com jogadores e a torcida desde que chamou o time de "medíocre". Ciente de que Roberto de Andrade e não ele seria o indicado como sucessor de Gobbi, ele resolveu "descansar e curtir a família".