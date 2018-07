Pato, enfim, começa a demonstrar emoção

LOS CARDALES

Em busca de gols e desinibição, Alexandre Pato começa a se destacar em campo e nas entrevistas coletivas na Argentina. Ontem, apesar de respostas curtas, parecia mais descontraído e prometeu repetir amanhã, contra o Paraguai, as cenas marcantes da comemoração de seu primeiro gol no jogo contra o Equador.

Pato correu para a linha lateral, pulou, berrou e foi flagrado pelas câmeras com uma expressão que não lhe é característica.

Normalmente, ele é mais contido e já chegou a ser questionado sobre isso. "Naquele lance eu só tentei demonstrar o que senti, uma emoção forte por fazer um gol pela seleção, difícil de descrever, um momento especial", disse, em alusão à conclusão perfeita que resultou no seu cartão de visitas na Copa América.

Pato contou sorridente que reviu o lance ontem, logo depois do almoço, o que lhe deu mais vontade ainda de superar também o goleiro do Paraguai, no jogo de La Plata. "Quero marcar mais gols pela seleção e fazer a mesma comemoração", declarou o camisa 9 da equipe, um dos mais cobrados pela falta de empenho e uma aparente apatia nos dois compromissos iniciais do Brasil na competição - empate com Venezuela (0 a 0) e Paraguai (2 a 2) pela fase de grupos.

Referindo-se ao técnico Mano Menezes como "professor", ele disse que não se incomodou com jejum de gols na seleção - ficou nove meses sem marcar pelo Brasil. "Ninguém fica desesperado para fazer gol, nem eu, nem Neymar, Ganso, Robinho. Importante é o time ganhar."

Para ele, a equipe de Mano já começou a "criar uma identidade".