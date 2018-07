Pato faz gol em jogo-treino: estreia está próxima

Pato atuou só por 45 minutos, mas jogou bem e marcou um gol. Sua última partida oficial foi no dia 21 de novembro, quando sofre uma lesão na coxa esquerda no jogo do Milan contra o Anderlecht pela Copa dos Campeões.

"Foram 45 minutos de treino forte, concentrado, mas ainda posso melhorar. Foi produtivo, consegui me movimentar, chutar e marcar. Fiz tudo e até saiu o gol", comentou Pato.

Na atividade, Tite não formou um time titular. Ele mesclou reservas com jogadores que estiveram no Mundial e reforços - além de Pato, o meia Renato Augusto foi a campo. O jogo-treino terminou 1 a 1.

A dupla não tem data para a estreia, mas a comissão técnica trabalha com a hipótese de escalá-la a partir da quarta rodada do Campeonato Paulista. Tite quer contar com alguns dos principais jogadores do elenco já na próxima quarta-feira, contra o Mogi Morim, no Pacaembu.

Não participaram do jogo-treino o goleiro Cássio, que ainda se recupera de lesão no ombro esquerdo, e o zagueiro Chicão, que iniciou trabalho de fisioterapia após ter passado por uma artroscopia no joelho esquerdo. A lesão não preocupa a comissão técnica, ainda que o zagueiro não atue na estreia na Libertadores, dia 20 de fevereiro, contra o San Jose, na Bolívia.

Como o tempo de recuperação é de um mês após a cirurgia, Chicão volta à equipe ainda durante a primeira fase da competição. Gil, zagueiro que estreou na derrota para a Ponte Preta por 1 a 0, quarta-feira, será titular ao lado de Paulo André. Por enquanto, ele forma dupla com Felipe.