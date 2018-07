Pato não barbariza

A comparação entre Pato e Tevez é cruel. Ambos são menos do que deveriam ser no futebol europeu. Ambos pela falta de compromisso, mas em situações diferentes. Tevez tem a raça de um leão, quando está em campo. Fora, nenhum comprometimento com seu clube, como indicaram suas saídas do Corinthians, do West Ham, Manchester United e agora do Manchester City.

Pato diz que o Milan é sua casa. Em campo, desaparece. É capaz de lances geniais, como o gol marcado contra o Barcelona, no Camp Nou, na inauguração da Champions League. Mas sua expressão, esteja empatando, goleando ou perdendo, é exatamente a mesma, a de quem não tem nada a ver com isso.

Não é por outro motivo que Mano Menezes elegeu-o o centroavante ideal e mudou de ideia com o aparecimento de Leandro Damião, muito inferior tecnicamente. Alguém dirá que na seleção ele é centroavante, no Milan segundo atacante. É parte do problema. Pato rende mais como atua na Itália, mais livre, sem um centroavante fixo e como parceiro de Ibrahimovic, mexendo-se pelo ataque. Mas a raiz do problema, para voltar a ser protagonista, é outra para o menino de Pato Branco: fazer da bola seu brinquedo mais querido. Quando era assim, Pato barbarizava.