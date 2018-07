Patrícia Amorim dá apoio a Ronaldinho

A presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, esteve no hotel onde a equipe se concentrava, ontem, antes de partir para Goiânia, onde enfrenta amanhã o Atlético-GO. Patrícia deu um abraço em Ronaldinho Gaúcho, criticado pela torcida após o empate com o Figueirense, na quinta-feira, no Engenhão.

Ao contrário dos demais atletas, Gaúcho se negou a usar uma camisa promocional antes do jogo, em comemoração aos 30 anos do título do Mundial, em 1981. "Fui ao vestiário tranquilamente e deixei os jogadores à vontade para usar ou não a camisa", disse Patrícia. "O Ronaldinho nesse ponto é diferente, tem uma outra visão", afirmou.

A presidente negou uma possível saída do meia, com salários atrasados há três meses na parte do pagamento que cabe à Traffic. Vanderlei Luxemburgo também sofre pressão. Ele se nega a e tirar o craque do time,

"Tirar o Ronaldo? Poderia até tirar como já tirei outros grandes jogadores, mas eu tenho que manter ele em campo porque foi contratado para ser a referência, o craque do time. Então por isso eu vou mantê-lo na equipe. Tirar o Ronaldo seria fácil. Eu preciso daquele Ronaldo que faz a diferença", disse Luxemburgo.