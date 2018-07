Patrícia Amorim garante Cielo no Flamengo em 2011

César Cielo pode viajar quarta-feira para o Kuwait, onde fará aclimatação para o Mundial de Piscina Curta de Dubai (Emirados Árabes Unidos), um pouco mais tranquilo. Seu contrato com o Flamengo termina em dezembro e a presidente do clube, Patrícia Amorim, garantiu ao Estado, por meio de sua assessoria, que nada impedirá o nadador de ficar na Gávea por mais uma temporada, mesmo que seja necessário abrir os cofres do clube.

Na quinta-feira, em Guaratinguetá, onde disputava o Campeonato Brasileiro e o Open de piscina curta - e de onde saiu com três ouros, nos 50 m borboleta e nos 50 m e 100 m livre -, o nadador comentou sua situação. Revelou que seu contrato termina no fim do ano e ainda não havia sido chamado para discutir a renovação, o que esperava acontecer na volta do Mundial de Dubai, que será realizado de 15 a 19 de dezembro. Cielo não escondeu o desejo de permanecer no Flamengo. "Até porque não gosto da ideia de ficar de lá para cá a cada temporada."

O nadador, no entanto, também se mostrou consciente de que, sem a garantida de um papel assinado, defender o clube carioca por mais um ano dependerá da vontade de sua principal dirigente. "O meu futuro hoje é o Mundial de Dubai. Depois, tem de perguntar à Patrícia." A resposta foi rápida. "Se for esse o caso, não depende de mais nada", informou a assessoria da presidente rubro-negra. "Patrícia vai conversar com Cielo antes do final do ano". A proposta deverá ser a manutenção do acordo atual.

No entanto, o acerto poderia ter um empecilho: dinheiro. O Flamengo, que há anos não vive grande fase financeira, admite que nem todos os patrocinadores que hoje ajudam a bancar Cielo estão garantidos. Para 2011, porém, um deles, pessoa física, já teria se mostrado disposto a manter o investimento. A ideia, segundo informa a assessoria, é renovar com os atuais patrocinadores ou, se for necessário, captar novos. Se as investidas não derem certo, Patrícia garante o campeão olímpico e mundial "mesmo que seja necessário usar dinheiro do clube."

A missão de garantir patrocinadores, no entanto, não parece ser das mais complicadas pois, ao contrário deste ano, quando o principal evento do calendário de Cielo foi o Torneio Pan-Pacífico, 2011 será marcado por eventos de boa repercussão, como o Mundial de Desportos Aquáticos, de 24 a 31 de julho em Xangai, e os Jogos Pan-Americanos, de 14 a 30 de outubro em de Guadalajara.

Esquema. Cielo tem uma rotina de trabalho estabelecida. Quando está no Brasil, o nadador se reveza entre São Paulo e o Rio contando com a assessoria de um técnico em cada cidade, respectivamente Alberto Silva, o Albertinho, com quem trabalhou no Pinheiros por muitos anos, e Marco Veiga, o Marcão, atual treinador do Flamengo. Em São Paulo, Cielo treina em uma academia, enquanto no Rio usa as piscinas disponíveis aos atletas da Gávea.