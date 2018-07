Patrícia Freitas e Martine/Kahena lideram na final da Copa do Mundo de Vela

As atuais campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze mantiveram o grande momento e assumiram nesta quinta-feira a liderança da classe 49er FX da final da Copa do Mundo de Vela, que está sendo disputada em Santander, na Espanha. Assim, elas se igualaram à também brasileira Patrícia Freitas, que manteve a ponta na RS:X após o terceiro dia de disputa.

Para ganharem a liderança na 49er FX, Martine e Kahena foram bastante regulares nesta quinta. Elas completaram na segunda colocação as três regatas disputadas no dia e chegaram a 23 pontos perdidos, ultrapassando por um as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, que venceram as duas primeiras regatas do dia, mas ficaram em sexto na terceira.

"A gente teve um dia ótimo hoje na água. Estamos bem satisfeitas com os nossos resultados, tivemos alguns erros, mas estamos aprendendo e evoluindo diariamente. Está sendo bem interessante porque estamos vendo o surgimento de novas duplas que estão despontando no circuito, então é um aprendizado a cada dia", avaliou Kahena.

Com o desempenho desta quinta, a dupla brasileira se aproximou de mais um título na temporada. Elas estão invictas em 2017, vêm de conquistas nas etapas de Miami e Hyères da Copa do Mundo e, por isso, têm como desafio agora manter o nível até a próxima Olimpíada, em 2020, em Tóquio.

"O desafio para esse ciclo olímpico é ficar cada vez melhor. É difícil se manter no topo da flotilha e se reinventar. Então, teremos que focar muito nos pequenos detalhes agora para tentar achar um diferencial para Tóquio", avaliou Martine.

Na RS:X, Patrícia Freitas viveu mais um ótimo dia nesta quinta. Ela completou as três regatas na segunda, terceira e sexta posições, respectivamente, mantendo a distância na liderança da competição. A brasileira tem 20 pontos perdidos até o momento, contra 26 da chinesa Yunxiu Lu, que segue na segunda colocação.