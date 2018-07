Patrícia Freitas lidera e Martine e Kahena estão em 2º na final da Copa do Mundo

A vela brasileira fechou bem o segundo dia de disputas da final da Copa do Mundo, que está sendo realizada em Santander, na Espanha. Patrícia Freitas fechou a quarta-feira na liderança da classe RS:X, enquanto as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze ocupam a segunda posição na 49er FX.

Patrícia Freitas já havia encerrado a terça-feira na liderança e conseguiu sustentar a liderança ao ter um desempenho quase perfeito nas regatas desta quarta. A brasileira venceu duas delas e ficou na terceira colocação na outra. Com isso, está com nove pontos perdidos, já contando o descarte. A chinesa Yunxiu Lu soma 15 pontos perdidos, na segunda posição, contra os 22 da terceira colocada, a israelense Katy Spychakov.

Campeãs das etapas de Miami e Hyères da Copa do Mundo, Martine Grael e Kahena Kunze haviam fechado a terça-feira em terceiro lugar na classificação geral e subiram uma posição na classificação geral. Elas venceram uma regata, ficaram na segunda colocação e acabaram sendo desclassificadas da terceira prova do dia, por terem "queimado" a largada.

Inicialmente, elas haviam ficado na terceira posição nessa regata, o que as deixaria em segundo lugar na classificação geral. Agora, elas estão em segundo lugar, com 17 pontos perdidos, apenas um a mais do que as britânicas Dobson e Tidey e com dois a menos do que as francesas Sebesi e Dubois. As neozelandesas Maloney e Meech, medalhistas de prata no Rio-2016, ganharam uma das regatas do dia, mas estão apenas na oitava colocação, com 37 pontos perdidos.