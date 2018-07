Patrick em ação no México O brasileiro Patrick Teixeira, de 22 anos, uma das maiores revelações do boxe brasileiro, enfrenta hoje, no Foro Polanco, na Cidade do México, o mexicano Luis Acevedo, 24. A luta, disputada em dez rounds, pela categoria médio-ligeiro (69,8kg) pode puxar para cima o ranking de Teixeira, hoje o 23.º colocado no Conselho Mundial de Boxe. Ele é campeão intercontinental desde setembro. Nessa mesma categoria, outro brasileiro, Michael Oliveira, é o 15.º.