Patriots celebram 6º título do Super Bowl com desfile pelas ruas de Boston

Centenas de milhares de entusiasmados torcedores se reuniram no centro de Boston nesta terça-feira para acompanhar o desfile de celebração do sexto título de Super Bowl do New England Patriots, pedindo mais conquistas com os gritos de "Nós queremos sete!" e "No ano que vem, aqui mesmo!"

Uma atmosfera festiva permeava a cidade enquanto os torcedores que usavam as cores da equipe lotaram as ruas para ver o quarterback Tom Brady, o treinador Bill Belichick e o restante da equipe.

É um clima que vai se tornando comum em Boston, tanto que ocorreu apenas quatro meses após a cidade festejar o Boston Red Sox pelo seu quarto título da MLB, a liga norte-americana de beisebol, em 15 anos.

Apenas dois dias após a vitória por 13 a 3 sobre o Los Angeles Rams, na 53ª edição do Super Bowl, realizada em Atlanta, os jogadores, membros da comissão técnica e suas famílias desfilaram por cerca de três quilômetros pela cidade.

As autoridades esperavam mais de um milhão de participantes, sendo que as condições meteorológicas foram excepcionalmente quentes para a data, com temperaturas acima de 10ºC e sol.

As medidas de segurança eram fortes e o prefeito Marty Walsh advertiu aos torcedores para que não arremessassem objetos, em alerta após latas de cerveja danificarem o troféu conquistado pelo Red Sox no ano passado.

Em suas redes sociais, Brady publicou uma foto com o troféu conquistado e a expressão "Ainda aqui". Com a sexta conquista do Patriots, todas com a participação do quarterback, a equipe igualou o Pittsburgh Steelers como maior vencedor do Super Bowl, a final da NFL.