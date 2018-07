Patrocinador dá a Gabriel Medina estrutura de campeão

SÃO PAULO - Os valores que Gabriel Medina recebe de seus patrocinadores são mantidos em sigilo, mas o tratamento que recebe é de campeão mundial. Ele tem contrato com a Nike e com a Rip Curl e as duas empresas apostam alto no menino. Para o próximo ano, o planejamento foi feito para que ele possa disputar todas as etapas do Circuito Mundial.

Segundo Fernando Gonzalez, responsável pelo marketing da Rip Curl, o talento precoce do garoto chamou a atenção da empresa quando ele tinha 14 anos. "Era um patrocínio ainda modesto, mas, na semana seguinte, ele se tornou o atleta mais jovem a ganhar um etapa mundial do surfe, na praia Mole, em Florianópolis", conta.

Foi a deixa para que as cifras aumentassem e, no mês passado, o contrato foi renovado por mais cinco anos. "Ele recebe um salário que garante tranquilidade para disputar qualquer evento e pensar somente em resultados. Existe uma plataforma que a Rip Curl oferece para surfistas de elite e ele recebe a mesma atenção que um campeão mundial como o Mick Fanning", diz.

Além do dinheiro, em todas as etapas existe uma pessoa que acompanha Gabriel Medina, que aluga casa para o garoto, que agiliza o transporte. A família também tem uma loja de surfe em Maresias com a marca da patrocinadora do garoto.