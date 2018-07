Patrocínio de camisa é o 3º do planeta Os clubes brasileiros da primeira divisão já têm a terceira maior renda com patrocinadores de camisas do mundo, superados apenas pelos times ingleses e alemães. Reunindo todas as equipes do Campeonato Inglês, a renda com patrocínios em camisas chega a 128 milhões (R$ 320 milhões) por ano. O segundo lugar fica com a Bundesliga, com 118 milhões (R$ 295 milhões). Já o Campeonato Brasileiro soma 105 milhões (R$ 262 milhões), superior a Itália e Espanha.