Paul Gascoigne escapa da prisão por dirigir embriagado

O ex-jogador da seleção inglesa Paul Gascoigne escapou da prisão nesta quinta-feira apesar de ter sido detido dirigindo com mais de quatro vezes o limite de álcool permitido.

Gascoigne, de 43 anos, recebeu uma condenação de oito semanas pelo Tribunal de Newcastle depois de ser detido por dirigir de forma imprudente, mas não precisará cumprir a pena se tiver bom comportamento ao longo do próximo ano.

Ele tem um histórico de problemas relacionados ao álcool desde que se aposentou do futebol, e já foi proibido de dirigir por três anos e obrigado a ingressar no tratamento para seu problema com o álcool, disse a Press Association.

O ex-meia do NewCastle United, Tottenham Hotspur, Lazio, Rangers, Middlesbrough e Everton admitiu que dirigiu embriagado em uma audiência em outubro, e foi informado de que poderia ser preso.

A declaração de sua sentença estava prevista para o mês passado, mas não ocorreu porque ele estava internado em uma clínica de reabilitação,

Uma outra acusação por dirigir embriagado, que Gascoigne nega, terá uma audiência na semana que vem no tribunal de Northallerton.

