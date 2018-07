Paula Gonçalves e João Menezes avançam no tênis do Pan

Número 266 do ranking da WTA, Paula Gonçalves estreou vencendo Daniela Seguel (619.ª), do Chile, por 2 sets a 0 (2/6, 6/3 e 7/6). Na próxima fase, ela enfrenta a paraguaia Veronica Cepede (152.ª do mundo) por uma vaga nas quartas de final. Na chave feminina, são necessárias quatro vitórias para faturar o ouro. Já Gabriela Cé (241.ª) foi derrotada pela canadense Gaby Dabrowski (186.ª) por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/3).

MASCULINO - Brasileiro melhor ranqueado entre os que foram a Toronto, Orlando Luz, número 570 do mundo e campeão juvenil de duplas em Wimbledon no ano passado, foi derrotado pelo norte-americano Dennis Novikov (196.º do ranking e quarto cabeça de chave), que fez 2 sets a 0 (6/1 e 7/6) em pouco mais de uma hora e meia de partida.

Já João Menezes (658.º do mundo), o menos conhecido dentre os brasileiros que estão no Pan, surpreendeu o chileno Nicolas Jarry (202.º do ranking e quinto cabeça de chave) por 2 a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. Na próxima fase, pega o equatoriano Gonzalo Escobar, que é o 284.º do mundo.

No domingo começam as disputas por duplas. O Brasil tem Orlando Luz/Marcelo Zormann (campeões olímpicos da juventude), Bia Haddad/Paula Gonçalves e João Menezes/Gabriela Cé. Zormann já havia sido eliminado da chave masculina na sexta.