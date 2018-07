Paula Pequeno está fora do Mundial Paula Pequeno bem que tentou. Depois de ter fraturado o tornozelo esquerdo durante o Grand Prix, em agosto, a jogadora continuou treinando com a seleção feminina. Mas não deu. Ontem, Paula foi cortada pelo técnico José Roberto Guimarães e está fora do Campeonato Mundial, que será realizado no Japão, entre 29 de outubro e 14 de novembro.