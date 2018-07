Paulinho dá susto e deixa treino com dores no tornozelo

BRASÍLIA - Um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira, o volante Paulinho deu um susto no técnico Luiz Felipe Scolari a poucos minutos do fim do treino desta quinta-feira, realizado no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Ele pisou em falso no gramado e torceu o tornozelo direito. Caiu em campo e sua expressão de dor levou os médicos da equipe a socorrê-lo imediatamente. Foi um dia de sustos para Felipão e comissão técnica.

Logo que foi constatada a entorse, Paulinho começou um tratamento à base de gelo no local da contusão. Ele deixou o treino mancando, mas aparentemente com a dor já sob controle. De acordo com a assessoria de imprensa da CBF, o problema não impedirá Paulinho de atuar neste sábado, no jogo de abertura da Copa das Confederações, entre Brasil e Japão.

"Foi uma torção leve, os médicos disseram que não é nada demais", contou o assessor Rodrigo Paiva. De todo modo, o volante será reavaliado nesta sexta pela equipe comandada pelo médico José Luiz Runco.

O problema de Paulinho impediu a comissão técnica de manter o discurso de que não há jogadores machucados para a estreia. Outra prova disso é o extremo cuidado de Felipão e Runco ao comentarem a situação de Oscar e Fred, duas peças fundamentais na equipe.

Desde o começo da preparação da seleção para a Copa das Confederações, ainda no Rio de Janeiro, há três semanas, o treinador deixava claro que Oscar era sua maior preocupação. Enfatizava isso em suas declarações, ao ressaltar que meia já havia jogado 70 partidas na temporada. Agora, além da torção de Paulinho, Fred voltou à cena com um incômodo que o afeta desde os últimos jogos pelo Fluminense: a fratura na costela.