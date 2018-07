Paulinho retorna de olho na seleção Paulinho volta hoje ao Corinthians depois de ficar três jogos fora por causa de uma lesão na coxa esquerda sofrida contra o União Barbarense. Mais do que desfalcar a equipe no Campeonato Paulista, o volante foi cortado da seleção brasileira e não participou dos amistosos diante de Itália e Rússia. Apesar de ser figura certa na lista de convocados para o amistoso de sábado contra a Bolívia que Felipão divulgará na terça-feira, a ausência nos dois últimos jogos o fez perder espaço na corrida por uma vaga de titular no time que disputará a Copa das Confederações.