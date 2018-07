Paulista cai em casa e deixa ponta escapar

Com a queda do clube de Jundiaí, agora somente Palmeiras, Corinthians e São Paulo continuam sem derrotas. Apesar de perder a invencibilidade, os donos da casa sustentam o quarto lugar, com 13 pontos. O time do ABC chegou aos oito pontos e se afastou dos últimos colocados.

As equipes fizeram uma primeira etapa aberta. Aos 15 minutos, Danilo Gomes aproveitou assistência de Renan Marques e marcou para o Paulista. O São Caetano passou a dominar a partida e em três minutos virou o marcador. Primeiro aos 29 minutos, em cabeçada de Marcelo Costa após cruzamento de Geovanne. Dois minutos depois, o meia marcou novamente após finalização cruzada de Anselmo pelo lado esquerdo.

No segundo tempo, o Paulista não conseguiu reagir. Ao contrário dos jogos anteriores, o time de Jundiaí assistiu ao adversário dominar as ações.

Com um gol em cada tempo, Oeste e Linense empataram, por 1 a 1, ontem à noite, no Estádio do Amaros, em Itápolis. Makelele marcou na primeira etapa para os visitantes, enquanto Paulo Vitor igualou no segundo tempo para o Oeste.