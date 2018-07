Paulista e Comercial estão perto da decisão Serão conhecidos hoje os dois finalistas da Copa Paulista, que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2012. Paulista e Comercial se deram bem nos confrontos de ida e estão em vantagem. Em Jundiaí, o Paulista venceu o Velo Clube por 4 a 0 e agora, em Rio Claro, pode perder por até três gols de diferença para se classificar. No outro confronto, o Comercial também tem boa vantagem por ter vencido o São Bernardo, em Ribeirão Preto, por 2 a 0. Agora, no ABC, pode perder até por um gol. Os jogos começam às 19 horas. O curioso é que Velo Clube e São Bernardo entraram com vantagem nesta fase.