Paulista, em crise, tenta se manter no G-8 O Paulista tenta evitar a crise e se manter entre os oito primeiros, hoje, às 16 horas, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, diante do Linense. A equipe soma quatro derrotas consecutivas e o técnico Sérgio Baresi tem o cargo ameaçado. O treinador anunciou que vai colocar Welton no ataque na vaga de Renan Marques. O Linense está motivado, pois uma vitória o coloca no G-8, exatamente na vaga do Paulista. Mas o técnico Pintado não poderá contar com nove jogadores. Só do último jogo serão quatro desfalques. Os laterais Marlon e Tarracha se machucaram, o zagueiro Fabão fraturou o nariz e o volante Elias recebeu o terceiro cartão amarelo. O duelo vai abrir a décima rodada.