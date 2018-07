Paulista vence outra, Ponte e Botafogo reagem

Em Lins, jogo de 6 gols entre São Caetano e Linense: 3 a 3. Diego, Diego Macedo (contra) e Betinho fizeram para o São Caetano; Makelelê, Éder e Fabão para o Linense.

Também ontem à noite, a Ponte Preta se recuperou da derrota da 1.ª rodada ao golear o Bragantino por 5 a 1, em Campinas. Os gols da Ponte foram de Leandrão (2), Renato Cajá, Uendel e Rodrigo Pimpão. O Bragantino fez seu único gol com Giancarlo.

Nos jogos da tarde, XV de Piracicaba, Mirassol e Catanduvense seguiram se vencer no Paulista. O Mirassol, que havia perdido para o Corinthians na estreia, não conseguiu superar o Catanduvense, que havia perdido em casa para o Mogi Mirim. No duelo de ontem, em Mirassol, o empate por 1 a 1 foi ruim para ambos.

O gol do Mirassol foi do volante Sérgio Manoel, em chute de fora da área, aos 9 minutos do primeiro tempo, mas Washington empatou para o Catanduvense ainda na primeira etapa, aos 26.

Já no duelo de Ribeirão Preto, o Botafogo se recuperou da goleada sofrida na estreia para o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 0. O adversário, o XV, vinha animado pelo empate em Piracicaba diante do Santos.

Ontem, porém, o Botafogo levou a melhor e fez 2 a 1, no Estádio Santa Cruz. Em partida equilibrada, o time da casa saiu na frente com Talles Cunha, aos 7 minutos. O XV empatou aos 23, com o zagueiro Toninho, de cabeça. Porém, na segunda etapa, o Botafogo também usou a cabeça para definir a vitória. O gol foi do zagueiro Gustavo Bastos, aos 36.