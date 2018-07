Paulistano e Pinheiros vão às quartas No quinto jogo, os dois times paulistas garantiram a vaga na fase seguinte. O Paulistano derrotou o Basquete Cearense por 69 a 68 e o Pinheiros venceu o Limeira por 97 a 77. As quartas começam amanhã, com Franca e Bauru, às 13h, no Ginásio Pedrocão, em Franca.