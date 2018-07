Paulistano tenta evitar título de Bauru no Paulista Masculino de Basquete

SÃO PAULO - O Paulistano entra em quadra nesta segunda-feira, às 20h, no ginásio Antônio Prado Junior, em São Paulo, bastante pressionado. Com desvantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco jogos na final do Campeonato Paulista, o time da Capital necessita da vitória para forçar o quarto jogo e manter vivo o sonho de conquistar o primeiro título estadual.

O técnico Gustavo De Conti aposta mais uma vez no trabalho da dupla de armadores Holloway e Dawkins. Os norte-americanos são responsáveis por conduzir o ataque. Não à toa, ambos estão na lista dos principais cestinhas da competição. Holloway está em quarto, com 18 pontos de média, enquanto Dawkins é o nono, com 16.

"Nosso time vai lutar até o final. Ainda teremos dois jogos em casa para nos recuperarmos", prometeu Dawkins, logo após perder o segundo jogo.

O Paulistano quer pressionar desde o início para abrir vantagem e conseguir controlar o jogo, já que, desta vez, Bauru estará um pouco mais descansado. A exemplo de Gustavo de Conti, o técnico Guerrinha poupou os seus principais jogadores na partida pelo NBB no sábado. Antes dos dois primeiros jogos, o time do Interior havia disputado jogos duríssimos pela Liga Sul-Americana.

Descansado e confiante pelas duas vitórias em casa, Bauru espera conquistar o seu segundo título estadual. O primeiro foi em 1999. "Nós conseguimos fazer nosso dever que era ganhar em casa e agora temos que tentar fechar lá. Mostramos nossa qualidade nessas duas partidas e vamos com tudo para carimbar esse título", disse o armador Larry Taylor.

Guerrinha pisou um pouco no freio. "Falta uma vitória para o título. Mesmo sendo só uma, é um longo caminho pela frente. Todos estão vendo a disputa e o equilíbrio que está sendo essa série final e é assim que será na próxima partida", afirmou o técnico, logo depois de abrir vantagem de 2 a 0 na série.

Guerrinha aposta na eficiência de Murilo no garrafão e nas bolas de fora de Taylor, Ricardo Fischer e Gui Deodato para chegar ao titulo. O quarto jogo, se necessário, será na terça-feira, novamente em São Paulo. O quinto apenas no dia 16 de dezembro.