Paulistão terá quatro meses em 2013

Dos 20 clubes participantes do Paulistão, apenas o Palmeiras não mandou representante à reunião de ontem na sede da FPF. O presidente Arnaldo Tirone teria se esquecido do evento e o vice Roberto Frizzo chegou atrasado, quando o formato de disputa, tabela e regulamento já haviam sido aprovados pelo conselho técnico.

A temporada de 2013 vai estrear um novo modelo no futebol brasileiro, com a Copa do Brasil durando o ano todo. Por isso, o Paulistão ganhou uma semana a mais em comparação à edição de 2011. No total, são 23 datas reservadas para a competição.

Da primeira à sétima rodada os times terão de jogar duas vezes por semana no Paulistão. Depois, da oitava (em 17 de fevereiro) até a 12.ª, os jogos vão ser disputados apenas no fim de semana. Mais quatro rodadas acontecerão em espaço reduzido de apenas 15 dias. Já as três rodadas decisivas do turno e as quatro datas de mata-mata serão em fins de semana.

Pelo regulamento, os 20 times jogam entre si em turno único. Os oito primeiros avançam às quartas de final, decidida em jogo único, assim como a semifinal. Apenas a decisão acontecerá em ida e volta, nos dias 12 e 19 de maio.

A primeira rodada terá: São Bernardo x Santos, Paulista x Corinthians, Palmeiras x Bragantino, São Paulo x Mirassol, Linense x Guarani, Ponte Preta x Mogi Mirim, Botafogo x Oeste, Atlético Sorocaba x São Caetano, Penapolense x Ituano, União Barbarense x XV de Piracicaba (veja tabela completa no estadao.com.br).