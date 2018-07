Paulistas lutam por sobrevivência

Duas equipes paulistas lutam hoje para sobreviver na Superliga masculina. Campinas e Sesi foram derrotados no primeiro jogo de suas séries de quartas de final, decididas em melhor de três partidas, e darão adeus à competição se não vencerem esta noite.

O Medley/Campinas, superado no tie-break pelo Minas Tênis Clube em casa no último sábado, jogará na Arena Vivo, em Belo Horizonte a partir das 20h30. A principal dificuldade da equipe comandada pelo técnico Marcos Pacheco é conter o potencial ofensivo do ponteiro Lucarelli, uma das maiores revelações do vôlei brasileiro nos últimos anos, altamente cotado para ser convocado por Bernardinho para defender a seleção brasileira na Liga Mundial que será disputada em junho. Com 21 anos e 1,96m, Lucarelli ocupa o primeiro lugar na lista dos pontuadores da competição. No primeiro jogo contra a equipe campineira, marcou 27 pontos. Dante, atual dono da posição, aponta o jogador do Minas como forte candidato a ser o seu sucessor.

Lucarelli participou da preparação que a seleção fez em Saquarema para os Jogos Olímpicos de Londres, mas não foi incluído na lista dos jogadores que viajaram para a Inglaterra.

A esperança de Campinas é o veterano Rivaldo, segundo na lista dos maiores pontuadores.

"No último jogo tivemos a vitória na mão em alguns sets e não conseguimos fechar. É importante termos mais atenção no final das parciais, porque os dois times são muito equilibrados. Precisamos fazer o nosso jogo e ser mais eficiente no ataque", diz o oposto.

O vencedor desse confronto vai enfrentar o RJX, primeira equipe classificada para as semifinais. Primeiro colocado na fase de classificação, o time bancado pelo bilionário Eike Batista eliminou o São Bernardo com duas vitórias por 3 a 0, sem dar chances à equipe comandada pelo treinador Roberley Leonaldo, o Rubinho, que é auxiliar de Bernardinho na comissão técnica da seleção brasileira.

Paulão começa bem. Em Canoas, a equipe da casa, que não era considerada uma das maiores forças da Superliga antes do início da competição, está perto de uma façanha: eliminar o poderoso Sesi, que está recheado de nomes de peso, como Murilo, Escadinha, Lorena e Eder. O time gaúcho é um dos que foram promovidos após disputar a Superliga B em 2012.

Os resultados de Canoas dão destaque ao trabalho do técnico Paulão. O campeão olímpico de 92 enfrenta um de seus colegas naquela conquista, Giovane.

Canoas é empurrado por um conjunto de veteranos que não deverão padecer de instabilidade emocional nos momentos decisivos: Gustavo, Dentinho, Minuzzi e Xanxa, entre outros.

Essa experiência é apontada como um trunfo da equipe por Escadinha, do Sesi.

"O Canoas conta com atletas mais velhos e isso é uma qualidade para eles, que já viveram situações de dificuldade e sabem lidar com qualquer circunstância em quadra. Sabemos que vai ser um jogo difícil e de alto nível, como vem sendo a Superliga".

Na tentativa de forçar o terceiro jogo, o Sesi precisará contar com outra boa atuação do central Aracaju, revelação da base da equipe paulistana, de 20 anos e 1,99m. A equipe perdeu dois centrais que têm nível de seleção brasileira: Sidão, que sofreu lesão em fevereiro, e Tiago Barth, que teve rompimento de ligamentos do tornozelo.