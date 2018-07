Paulo André e Fábio Santos fora do clássico Tite não deverá contar com sua defesa considerada titular no domingo, no clássico com o São Paulo, último teste do Corinthians antes do Mundial do Japão. O zagueiro Paulo André e o lateral-esquerdo Fábio Santos se recuperam de lesões e devem ser poupados - ambos não participaram, ontem, dos treinos com os demais atletas e fizeram trabalhos à parte.